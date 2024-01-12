Samsung выпустила смартфон Galaxy XCover7 и планшет Galaxy Tab Active5

Компания Samsung Electronics объявила о выпуске двух новых моделей – смартфона Galaxy XCover7 и планшета Galaxy Tab Active5. Эти защищенные устройства созданы для решения задач в самых трудных условиях, в том числе, для работы на выезде или производственной площадке, где от них требуется особая прочность, защищенность и эффективность.

Оба устройства обеспечивают расширенные возможности поддержки связи благодаря подключению к 5G, увеличенной – по сравнению с предыдущими моделями – производительностью мобильных процессоров и увеличенному объему памяти. Кроме того, XCover7 оснащен новой мощной камерой и увеличенным дисплеем с более высоким разрешением, а Tab Active5, как и его предыдущая версия Tab Active3, может работать как на сменном аккумуляторе, так и в режиме без аккумулятора, что позволяет использовать его в любых условиях.

Оба устройства, как и входящее в комплекты электронное перо Tab Active5 S Pen, имеют защиту от воды и пыли класса IP68, поэтому подходят для экстремальных условий работы, например, на строительной площадке или складе розничной торговли. Galaxy XCover7 создан в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H и обладает ударопрочностью при падении с высоты до 1,5 м, в то время как Galaxy Tab Active5 может выдержать падение с высоты 1,8 м, но при использовании защитного чехла, входящего в комплект.

Отдельным преимуществом Galaxy XCover7 и Galaxy Tab Active 5 являются защитные стекла Corning Gorilla Glass Victus+ и Corning Gorilla Glass 5, повышающие их устойчивость к царапинам и продлевающие срок службы. Дисплеи устройств позволяют регулировать чувствительность к касаниям, что упрощает их использование в перчатках.

Новые Galaxy XCover7 и Galaxy Tab Active5 появятся в продаже уже в январе 2024 года.