Honor представила флагманские смартфоны Magic6 и Magic6 Pro

Honor Magic6 и Magic6 Pro оснащены флагманским чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, яркими LTPO OLED-дисплеями и впечатляющими тройными камерами с перископом на 180 МП в варианте Pro.

Magic6 и 6 Pro оснащены 6,8-дюймовыми изогнутыми LTPO AMOLED-дисплеями с разрешением 1264 x 2800 пикселей и переменной частотой обновления 1–120 Гц. Honor заявляет о пиковой яркости 1800 нит в автоматическом режиме и 5000 нит локальной пиковой яркости для HDR-контента. Оба дисплея также оснащены сверхвысокочастотным ШИМ-регулированием яркости с частотой 4320 Гц и фронтальной камерой на 50 МП с диафрагмой f/2.0. Magic6 имеет вырез с одним отверстием, в то время как Pro оснащен панелью для дополнительного модуля разблокировки лица.

На задней панели находится переработанный островок камеры с основной камерой на 50 МП с переменной диафрагмой f/1,4-f/2,0 на Mgic6 Pro и камерой на 50 МП с диафрагмой f/1,9 на Magic6. Honor также предлагает перископический объектив на 180 МП с 2,5-кратным оптическим зумом и до 100-кратным цифровым зумом для модели Pro, а также сверхширокоугольный объектив на 50 МП.

Оба телефона поставляются с новой системой MagicOS 8.0 от Honor на базе Android 14. Вы можете выбрать между 12 и 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти в модели Pro. Honor Magic6 оснащен аккумулятором емкостью 5450 мАч с проводной зарядкой мощностью 66 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт через фирменное беспроводное зарядное устройство Honor. Вариант Pro имеет аккумулятор емкостью 5600 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной зарядкой 66 Вт.

Honor Magic6 и 6 Pro доступны в черном, зеленом, синем, фиолетовом и белом цветах. Цены в Китае начинаются с 4399 юаней (620 долларов США) за Magic6 12/256 ГБ и достигают максимальной отметки 6699 юаней (943 доллара США) за Magic6 Pro с 16 ГБ ОЗУ и хранилищем емкостью 1 ТБ.