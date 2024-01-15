МТС проводит работы по улучшению качества связи в 350 отдаленных населенных пунктах по всей Беларуси

Компания МТС продолжает улучшать качество мобильной связи в регионах Беларуси с помощью технологии RAN Sharing. Путем включения новых секторов на уже существующих базовых станциях удалось расширить географию мобильной сети и увеличить скорость передачи данных в отдаленных населенных пунктах во всех областях страны.

Базовые станции, запущенные по технологии RAN Sharing, используют частотный диапазон 900 МГц. К январю 2024 года зона покрытия базовых станций, работающих по данной технологии, была увеличена на 50%. Всего было включено более 180 новых секторов, а до конца марта 2024 года это количество планируется увеличить еще в два раза.

Улучшение качества мобильной связи уже могут оценить абоненты в Ратомке и Пуховичах, на погранпереходах Видзы и Бенякони, на железнодорожных станциях Бабино и Данилов мост. Увеличение емкости сети также коснулось таких отдаленных населенных пунктов, как Михалово Дзержинского района, Голынка Осиповичского района, Декшняны Молодечненского района, Митьки Мозырского района, Гожа Гродненского района и Язвинки Лунинецкого района, а также территории многих садовых товариществ.

Всего до конца марта 2024 года планируется улучшить связь для 350 сельских населенных пунктов во всех областях, в которых проживает суммарно около 30 тысяч человек.

Работы проводятся по технологии RAN Sharing, которая позволяет сразу нескольким операторам мобильной связи совместно использовать сети радиодоступа и одну и ту же инфраструктуру. Это позволяет в короткие сроки повысить уровень предоставляемых услуг связи без затрат на строительство или модернизацию собственных новых базовых станций.

Проект по внедрению технологии RAN Sharing МТС реализует с декабря 2022 года. Для передачи и приема сигнала используется диапазон 900 МГц. Он обеспечивает большой радиус покрытия и при этом обладает повышенной проникающей способностью через лес, жилую застройку и другие препятствия.

Компания МТС продолжает улучшать качество мобильной связи в регионах Беларуси с помощью технологии RAN Sharing. Путем включения новых секторов на уже существующих базовых станциях удалось расширить географию мобильной сети и увеличить скорость передачи данных в отдаленных населенных пунктах во всех областях страны.

Базовые станции, запущенные по технологии RAN Sharing, используют частотный диапазон 900 МГц. К январю 2024 года зона покрытия базовых станций, работающих по данной технологии, была увеличена на 50%. Всего было включено более 180 новых секторов, а до конца марта 2024 года это количество планируется увеличить еще в два раза.

Улучшение качества мобильной связи уже могут оценить абоненты в Ратомке и Пуховичах, на погранпереходах Видзы и Бенякони, на железнодорожных станциях Бабино и Данилов мост. Увеличение емкости сети также коснулось таких отдаленных населенных пунктов, как Михалово Дзержинского района, Голынка Осиповичского района, Декшняны Молодечненского района, Митьки Мозырского района, Гожа Гродненского района и Язвинки Лунинецкого района, а также территории многих садовых товариществ.

Всего до конца марта 2024 года планируется улучшить связь для 350 сельских населенных пунктов во всех областях, в которых проживает суммарно около 30 тысяч человек.

Работы проводятся по технологии RAN Sharing, которая позволяет сразу нескольким операторам мобильной связи совместно использовать сети радиодоступа и одну и ту же инфраструктуру. Это позволяет в короткие сроки повысить уровень предоставляемых услуг связи без затрат на строительство или модернизацию собственных новых базовых станций.

Проект по внедрению технологии RAN Sharing МТС реализует с декабря 2022 года. Для передачи и приема сигнала используется диапазон 900 МГц. Он обеспечивает большой радиус покрытия и при этом обладает повышенной проникающей способностью через лес, жилую застройку и другие препятствия.