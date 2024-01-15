Международная конференция по инженерному образованию в цифровом обществе пройдет в БГУИР

14 марта 2024 года в БГУИР пройдет международная научно-методическая конференция "Инженерное образование в цифровом обществе", сообщает пресс-служба вуза.



Мероприятие соберет на площадке университета ведущих экспертов в области подготовки инженерных кадров в условиях цифровизации экономики, представителей организаций, профильных министерств и ведомств, курирующих и внедряющих цифровые решения в сферу образования.



В проблемное поле конференции войдет: цифровая трансформация образования, перспективные образовательные технологии в условиях цифровизации, сервисы и ресурсы цифрового общества и образования, обеспечение образовательного процесса цифровыми инструментами, ИТ-инфраструктура в формировании цифровой образовательной среды и т.д.





