В 2023 году Apple обошла Samsung в продажах смартфонов

iPhone компании Apple "свергнул с трона" устройства Samsung Electronics, и стал самой продаваемой серией смартфонов в течение 2023 года. Крупнейшая компания Южной Кореи впервые с 2010 года потеряла первое место.

По оценкам исследовательской компании IDC, в прошлом году на долю iPhone пришлось пятая часть мирового рынка: было продано около 235 миллионов единиц. Samsung, чьи поставки упали двузначными числами до 226,6 млн, заняла второе место, опередив китайских производителей устройств, таких как Xiaomi. переживает общеотраслевой спад лучше, чем конкуренты, пишет Bloomberg.