В TikTok тестируется функция создания песен с помощью ИИ

В TikTok тестируется функция, которая позволяет большему количеству людей тренировать свои навыки написания песен с помощью искусственного интеллекта.

AI Song генерирует песни из текстовых подсказок с помощью большой языковой модели Bloom. Пользователи могут писать тексты песен в текстовом поле при публикации сообщения. Затем TikTok порекомендует AI Song добавить звуки к публикации, и они смогут изменить жанр песни. Впервые эта функция была замечена на прошлой неделе.

AI Song пока доступна не всем, но некоторые пользователи TikTok уже начали с ней экспериментировать. Результаты пока не очень хорошие. Многие из них расстроены, несмотря на наличие автонастройки вокала.

TikTok — это не единственная платформа, которая использует генеративные функции искусственного интеллекта для своих пользователей. YouTube начал тестировать функцию создания музыки, которая позволяет пользователям создавать песни из текстовых подсказок или напеваемой мелодии. Dream Track позволяет использовать 30-секундные фрагменты в стиле других популярных исполнителей. TikTok внедрил другие функции, которые помогают идентифицировать контент, созданный ИИ, и обновил свои правила, требующие от пользователей заранее сообщать об использовании ИИ в своем контенте.