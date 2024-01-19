Huawei представила HarmonyOS NEXT

Компания Huawei анонсировала новую версию операционной системы — HarmonyOS NEXT, также известную как HarmonyOS Galaxy Edition. В отличие от предыдущей HarmonyOS, которая была основана на Android, новая ОС полностью отказывается от него.

HarmonyOS NEXT использует собственное фирменное ядро ​​Harmony, разработанное специально для устройств Huawei. Это позволяет компании окончательно покинуть экосистему Android и создать полноценную альтернативу.

В Huawei утверждают, что HarmonyOS NEXT значительно повышает эффективность управления памятью — в 3 раза лучше, чем у предшественников. Более 200 собственных приложений HarmonyOS уже находятся в разработке.

Планируется, что бета-тестирование новой ОС стартует во 2-м квартале 2024 года. А официальный релиз HarmonyOS NEXT состоится в 4-м квартале, возможно, вместе со смартфонами серии Huawei Mate 70.