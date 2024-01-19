Huawei представила HarmonyOS NEXT

Компания Huawei анонсировала новую версию операционной системы — HarmonyOS NEXT, также известную как HarmonyOS Galaxy Edition. В отличие от предыдущей HarmonyOS, которая была основана на Android, новая ОС полностью отказывается от него.
HarmonyOS NEXT использует собственное фирменное ядро Harmony, разработанное специально для устройств Huawei. Это позволяет компании окончательно покинуть экосистему Android и создать полноценную альтернативу.
В Huawei утверждают, что HarmonyOS NEXT значительно повышает эффективность управления памятью — в 3 раза лучше, чем у предшественников. Более 200 собственных приложений HarmonyOS уже находятся в разработке.
Планируется, что бета-тестирование новой ОС стартует во 2-м квартале 2024 года. А официальный релиз HarmonyOS NEXT состоится в 4-м квартале, возможно, вместе со смартфонами серии Huawei Mate 70.
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