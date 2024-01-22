Microsoft обвинила русских хакеров во взломе электронной почты нескольких сотрудников

Корпорация Microsoft сообщила, что связанная с Россией хакерская группировка атаковала ее корпоративные системы, проникнув в «небольшое количество» учетных записей электронной почты, в том числе аккаунтов руководства и сотрудников, которые работают в сфере кибербезопасности и юриспруденции.

Компания заявила, что немедленно примет меры по исправлению старых систем, что, вероятно, приведет к некоторым сбоям, пишет Bloomberg.

Хакерская группа не имела доступа к системам клиентов или серверам Microsoft, на которых работают продукты, сообщил софтверный гигант в пятницу в своем блоге. У Microsoft также нет доказательств того, что хакеры проникли в исходный код или системы искусственного интеллекта.

 

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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