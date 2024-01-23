Вышла iOS 17.3 с новой функцией безопасности, которая должна помешать ворам быстро получить доступ ко всему, что хранится в iCloud, а также к другим важным учетным записям, например, банк или электронная почта.

Вместо того, чтобы полагаться на пароль блокировки экрана для обеспечения безопасности (поскольку воры научились обманом заставлять людей вводить его перед ними, прежде чем они уйдут с телефоном), защита украденного устройства требует, чтобы вы сканировали отпечаток пальца или использовали Face ID при выполнении определенных действий, например, просмотр сохраненных паролей или подача заявки на новую Apple Card.

Эта функция также вводит период ожидания при выполнении более конфиденциальных действий, например, изменение пароля Apple ID или iPhone. Чтобы включить защиту от украденных устройств, зайдите в приложение «Настройки» и выберите «Face ID и пароль», введите пароль устройства и включите эту функцию. Дополнительную информацию о защите от украденных устройств можно узнать на веб-сайте Apple.

Кроме того, Apple добавляет совместные плейлисты как в iOS 17.3, так и в macOS 14.3 Sonoma, что позволяет друзьям присоединяться к плейлистам в приложении Apple Music.