Представлены смартфоны Moto G24 и Moto G04

Motorola анонсировала в Европе два новых доступных телефона Moto G — Moto G04 и Moto G24. Оба телефона оснащены 6,6-дюймовыми ЖК-дисплеями IPS с частотой обновления 90 Гц, Android 14, батареями емкостью 5000 мАч и пластиковыми рамками.

Moto G04 оснащен чипсетом Unisoc T606 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Moto G24 оснащен процессором MediaTek Helio G85, а также 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Moto G24 оснащен более мощной основной камерой на 50 МП и макрообъективом на 2 МП, а G04 — одной основной камерой на 16 МП. Оба телефона имеют вырезы для фронтальных камер: G24 предлагает 8-мегапиксельную камеру, а G04 — 5-мегапиксельную камеру. Оба телефона под управлением Android 14 с Motorola MyUX оснащены боковыми сканерами отпечатков пальцев, разъемами для наушников и защитой IP52.

Цены на Moto G04 начинаются от 119 евро, а на Moto G24 — от 129 евро.