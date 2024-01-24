Представлена глобальная версия смартфона OnePlus 12

OnePlus представила международную версию смартфона OnePlus 12, который был анонсирован в Китае в конце прошлого года. Глобальная версия OnePlus 12 практически не отличается от варианта, вышедшего в Китае, но не предлагает 24 Гбайт оперативной и 1 Тбайт флеш-памяти в максимальной версии.

OnePlus 12 оснащён 4-нм процессором Snapdragon 8 Gen 3, который дополняют до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и до 512 Гбайт флеш-памяти UFS 4.0. Отметим, что в Китае доступны версии смартфона с 24 Гбайт и флеш-накопителем на 1 Тбайт. Отвод тепла обеспечивает система жидкостного охлаждения с испарительной камерой площадью 9140 мм².

Смартфон обладает 6,82-дюймовым LTPO4 AMOLED-дисплеем с разрешением 3168 × 1440 пикселей и динамической частотой обновления до 120 Гц. Максимальная яркость экрана составляет 4500 кд/м² для HDR-контента и до 1600 кд/м² при обычном использовании. Защиту экрана от царапин обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2.

На тыльной панели размещена разработанная совместно со специалистами Hasselblad камера с основным 50-Мп сенсором Sony Lytia-808 (f/1.6) с автофокусом и оптической стабилизацией, дополненным 1/2-дюймовым 64-Мп сенсором OmniVision OV64B с телеобъективом (f/2.6) и 48-Мп сенсором Sony IMX581 (f/2.2) с широкоугольным (114°) объективом и поддержкой макросъёмки с расстояния 3,5 см. Для съёмки селфи используется 32-Мп камера (f/2.4).

Аккумулятор ёмкостью 5400 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 100 Вт, а также беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт и обратную беспроводную зарядку на 10 Вт. Спецификации смартфона также включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 (802.11be) и Bluetooth 5.4, модуль NFC, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и два микрофона.

OnePlus 12 доступен для предзаказа в зелёном (Flowy Emerald) и чёрном (Silky Black) цвете по цене $800 за модель с 12/256 Гбайт памяти и $900 за модель с 16/256 Гбайт памяти. Поставки новинки начнутся 6 февраля.