Рыночная капитализация Meta превысила 1 триллион долларов

В среду рыночная капитализация компании Meta превысила $1 трлн, поднявшись более чем на 1% до $390 за акцию на фоне рекордного роста.

Последний раз рыночная капитализация Meta превышала 1 триллион долларов в 2021 году, когда она еще была известна как Facebook. Компания тогда впервые достигла такого рубежа. В сентябре 2021 года ее рыночная капитализация приблизилась к $1,1 трлн.

Стремительный рост акций компании последовал за ростом почти на 200% в прошлом году, когда генеральный директор Марк Цукерберг ввел меры по сокращению расходов, которые привели к сокращению более 20 000 рабочих мест. Цукерберг назвал 2023 год «годом эффективности» после того, как в 2022 году его акции упали до шестилетнего минимума.

Акции Meta достигли максимума на отметке $396 за акцию во время внутридневных торгов в среду. Акции выросли более чем на 10% с начала года к моменту закрытия рынка в среду. Акционеры оптимистичны в отношении Meta, поскольку она стремится укрепить свои позиции в качестве сильного игрока в области искусственного интеллекта.