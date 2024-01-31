Смартфон POCO X5 Pro 5G со скидкой до 300 рублей в МТС

В МТС действует выгодное предложение на покупку смартфона POCO X5 Pro 5G. Его можно приобрести в салонах связи и интернет-магазине МТС со скидкой до 300 рублей. А еще эта популярная модель доступна в рассрочку до 24 месяцев без переплат и без первого взноса.

POCO X5 Pro 5G

Производительный процессор

Быстрая и суперэффективная зарядка 67 Вт

Тройная камера с автоулучшением

Мощный аккумулятор 5000 мАч

Легкий и тонкий корпус

Стильный и привлекательный дизайн

Смартфон POCO X5 Pro 5G примечателен высоким быстродействием, отличным качеством изображения, мощной тройной камерой и поддержкой быстрой зарядки. Эта модель получила большой и яркий 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+. Повышенная частота обновления кадра до 120 Гц обеспечивает приятный и плавный скроллинг. Фотографии и видео отличного качества позволяет получать умная основная камера на 108+8+2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп поддерживает функцию автоулучшения с искусственным интеллектом. А емкий аккумулятор на 5000 мАч способен быстро заряжаться благодаря турбозарядке мощностью 67 Вт. Ничего лишнего. Простой дизайн девайса представлен в трех вариациях корпуса — черном, синем и фирменном желтом.

Стоимость смартфона POCO X5 Pro 5G 8/256 ГБ при оплате сразу составит 1099 рублей, а выгода — 300 рублей. Оформить эту модель в рассрочку до 24 месяцев можно от 47,79 рубля в месяц без переплат и без первого взноса. При этом экономия составит до 440 рублей.

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