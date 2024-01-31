Microsoft рассказала о росте выручки игрового подразделения

Microsoft опубликовала финансовые результаты. Во втором квартале производитель программного обеспечения заработал $62 млрд выручки и чистую прибыль в $21,9 млрд. Выручка выросла на 18 процентов, а чистая прибыль увеличилась на 33 процента.

Это первый квартал, когда Microsoft сообщает о прибыли как компания с оборотом в 3 триллиона долларов, а также первый раз, когда компания сообщает о дополнительных доходах от приобретения Activision Blizzard. Этот дополнительный доход сделал игры третьим по величине бизнесом Microsoft в этом квартале после Windows.

Доходы от офисных и облачных сервисов по-прежнему лидируют, составляя почти 60 процентов общего дохода Microsoft. В то время как доходы OEM-производителей Windows восстанавливаются, доходы от продаж устройств Surface в этом квартале продолжают снижаться.