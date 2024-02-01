Samsung объявила финансовые результаты за весь 2023 год

Компания Samsung Electronics опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2023 финансовый год.

Общая консолидированная выручка компании в четвертом квартале, который завершился 31 декабря 2023 г., составила 67,78 трлн вон, операционная прибыль — 2,82 трлн вон. За весь год доход компании составил 258,94 трлн вон, операционная прибыль — 6,57 трлн вон.

Выручка и операционная прибыль в четвертом квартале выросли по сравнению с третьим кварталом благодаря улучшению показателей подразделения по производству памяти (Memory Business) за счет повышения цен и продолжающегося роста продаж дисплеев премиум-класса.

В первом квартале 2024 года компания сосредоточится на повышении рентабельности за счет увеличения продаж продуктов с высокой добавленной стоимостью. Подразделение по производству компонентов планирует удовлетворить спрос на продукты на базе передовых технологических процессов и продукты, ориентированные на генеративный ИИ, а подразделение Device eXperience (DX) будет работать над развитием ИИ-функций в смартфонах и другой потребительской электронике.

В 2024 году компания прогнозирует дальнейшее восстановление рынка памяти и спроса на ИТ-продукты, хотя макроэкономическая неопределенность остается под вопросом. Компания планирует удовлетворять существующий спрос на полупроводники для ИИ и расширять свое присутствие на рынках техники с поддержкой искусственного интеллекта. В то же время она намерена укреплять свое лидерство в сегменте премиальной продукции и конкурентоспособность в области полупроводников, созданных с применением передовых техпроцессов.

Поскольку в краткосрочной перспективе сохраняющаяся макроэкономическая неопределенность продолжит оказывать влияние на деловую среду, компания ожидает, что выручка в первой половине 2024 года покажет умеренный рост, а более значительное улучшение произойдет во втором полугодии.

Общие капитальные расходы Samsung Electronics в 2023 году составили 53,1 трлн вон, в том числе 48,4 трлн вон, вложенные в работу подразделения Device Solutions (DS), и 2,4 трлн вон, вложенные в работу подразделения по выпуску дисплейных панелей (Samsung Display Corporation, SDC). Общая сумма расходов в четвертом квартале составила 16,4 трлн вон, из которых 14,9 трлн вон было выделено подразделению DS, а 0,8 трлн вон — подразделению SDC.

Вложения в бизнес по производству памяти (Memory Business) были направлены на создание инфраструктуры в Пхёнтхэке и расширение мощностей для производства памяти с высокой пропускной способностью (High Bandwidth Memory, HBM), DDR5 и другой продукции с применением передовых техпроцессов. Вложения в производство полупроводников были направлены на расширение производственных мощностей по выпуску 5-нанометровых процессоров и ниже, работающих с применением технологического процесса EUV, а также на развитие инфраструктуры в Тейлоре. Вложения в производство дисплейных панелей были направлены в основном на развитие производственных мощностей по выпуску OLED-продукции для ИТ-отрасли и гибких дисплеев.