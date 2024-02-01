Microsoft начала распространение нового дизайна облачного хранилища OneDrive

Производитель программного обеспечения впервые представил обновление дизайна Fluent для OneDrive в прошлом году, и оно будет доступно всем пользователям OneDrive к концу февраля.

«Это визуальное и функциональное обновление, призванное помочь быстро получить доступ к файлам и организовать управление контентом различными способами», — говорит Мишель Барретт, менеджер по продуктам Microsoft. «Улучшенный визуальный дизайн уменьшает количество отвлекающих факторов, позволяя сосредоточиться на том, что важно — на вашем контенте».

Новый визуальный интерфейс OneDrive соответствует Windows 11 и различным приложениям Microsoft Office. Хотя основной интерфейс был упрощен и модернизирован, также появился новый режим просмотра. Microsoft также добавила новые фильтры файлов: по Word, Excel, PowerPoint или PDF. Кнопка «Добавить новый» теперь включает в себя параметры как для загрузки файлов, так и для создания новых документов с помощью приложений Office. Это намного лучше, чем две отдельные кнопки, существующие в OneDrive для загрузки файлов и новые папки/документы.