BMW и Mercedes-Benz создали совместное предприятие

В конце января Европейская комиссия одобрила создание совместного предприятия BMW и Mercedes-Benz. ЕК пришла к выводу, что, учитывая ограниченное влияние на Европейское экономическое пространство, сделка не вызывает опасений по поводу конкуренции.

Ранее BMW и Mercedes-Benz объявили о подписании соглашения о сотрудничестве и создании совместного предприятия в Китае с соотношением акций 50:50. Оно будет управлять сетью зарядных станций на китайском рынке работая вместе для удовлетворения растущего спроса на услуги зарядки среди китайских клиентов.

К концу 2026 года СП планирует построить в Китае не менее 1000 станций сверхбыстрой зарядки и около 7000 обычных зарядных станций. Планируется, что первую партию зарядных станций планируется начать строить в 2024 году в ключевых городах Китая, занимающихся новыми энергетическими автомобилями, а последующее строительство зарядных станций также охватит другие города и регионы по всей стране.

Согласно плану, клиенты BMW Group и Mercedes-Benz Group смогут воспользоваться эксклюзивными услугами, такими как подключение и зарядка, онлайн-бронирование и другие возможности. Кроме того, совместное предприятие планирует закупать энергию из возобновляемых источников, когда условия позволят предоставить китайским клиентам экологически чистую зарядку.