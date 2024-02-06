AnyDesk взломали хакеры

AnyDesk подтвердила, что недавно подверглась кибератаке, которая позволила хакерам получить доступ к производственным системам компании. Во время атаки были украдены исходный код и секретные ключи подписи кода.

AnyDesk — это приложение, которое позволяет пользователям получать удаленный доступ к компьютерам через интернет. Программа очень популярна среди предприятий, которые используют ее для удаленной поддержки или для доступа к совмещенным серверам. Программное обеспечение также популярно среди злоумышленников, которые используют его для постоянного доступа к взломанным устройствам и сетям.

В заявлении AnyDesk сообщает, что впервые узнала об атаке после обнаружения признаков инцидента на своих производственных серверах. Проведя аудит безопасности, они определили, что их системы были скомпрометированы, и активировали план реагирования с помощью компании по кибербезопасности CrowdStrike.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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