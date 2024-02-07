Mozilla представила новый сервис мониторинга конфиденциальности

Mozilla представляет новый сервис мониторинга конфиденциальности с платной подпиской под названием Mozilla Monitor Plus. Mozilla заявляет, что за 8,99 долларов в месяц в рамках годовой подписки она будет автоматически отслеживать вашу информацию на более чем 190 сайтах, где пользователи продают информацию, которую они собрали из онлайн-источников, таких как социальные сети, приложения и браузерные трекеры. Когда информация о вас будет найдена, сервис автоматически попытается удалить ее.

Менеджер по продукту Mozilla Monitor Тони Чинотто сообщил , что Mozilla сотрудничает с компанией Onerep для выполнения этих сканирований и последующих запросов на удаление. Хотя обработка запросов обычно занимает от 7 до 14 дней, он говорит, что иногда информацию невозможно удалить. Mozilla продолжит попытки, добавил он, но также даст участникам Plus инструкции, как попытаться удалить их самостоятельно.

По словам Mozilla, участники Basic Monitor получат бесплатное сканирование и одноразовое удаление, а также постоянное ежемесячное сканирование данных. Платная подписка основана на бесплатном мониторинге даркнета Mozilla Monitor (ранее Firefox Monitor), службы, которую Mozilla дебютировала в 2018 году. За последние несколько лет Mozilla предложила и другие сервисы, ориентированные на конфиденциальность, такие как Mozilla VPN и Firefox Relay.

Mozilla Monitor Plus теперь доступен за 8,99 долларов США в месяц, тогда как стандартный Mozilla Monitor остается бесплатным.