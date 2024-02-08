Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Исследовательская компания Canalys представила рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире. На первом месте расположился iPhone 14 Pro Max с поставками на уровне 34 млн единиц. iPhone 15 Pro Max завершил год с результатом 33 млн.

Продажи iPhone 15 Pro составили 21 млн. iPhone 14 занял третье место, а iPhone 13 оказался на пятом. Samsung Galaxy A14 4G занял шестое место, восьмое и девятое досталось еще двум бюджетным моделям южнокорейской компании.

Canalys — известная аналитическая компания, специализирующаяся на консалтинге и маркетинговых исследованиях мировой ИТ-индустрии