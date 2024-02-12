В МТС действует выгодное предложение на покупку Xiaomi 13T и 13T Pro

Девайсы доступны в рассрочку без переплат. Покупатели этих моделей получают возможность дополнительно приобрести бонус за 10 копеек — смарт-часы Redmi Watch 3.

Xiaomi 13T и 13T Pro — флагманские смартфоны, сочетающие в себе высокую производительность, камеры c большими возможностями и мощные аккумуляторы. Обе модели оснащаются топовым 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 2600 нит и частотой обновления 144 Гц. Поддержка технологий Dolby Vision и HDR+ обеспечивает высокий уровень контрастности и качества цветопередачи. А разрешение 1,5K позволяет наслаждаться четкой детализированной картинкой.

Xiaomi 13T оснащен умной тройной камерой. Основной модуль получил сенсор на 50 Мп и систему оптической стабилизации, которая помогает бороться с тряской при создании фото и видео. Телеобъектив на 50 Мп с поддержкой 2-кратного оптического зума позволит получать четкие снимки объектов, находящихся вдалеке, а сверхширокоугольный объектив на 12 Мп упростит съемку в условиях ограниченного пространства. Для создания селфи предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп. Высокую производительность Xiaomi 13T обеспечивает мощный процессор MediaTek Dimensity 8200-Ultra, который работает при поддержке быстрой оперативной памяти объемом 12 ГБ. За продолжительную автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с подддержкой быстрой зарядки 67 Вт. С ее помощью смартфон способен заряжаться до 100% за 42 минуты.

Xiaomi 13T Pro отличается наличием более мощного процессора MediaTek Dimensity 9200+, поддержкой высокоскоростного модуля Wi-Fi 7 и супербыстрой зарядки мощностью 120 Вт. Воспользовавшись адаптером питания, идущим в комплекте, смартфон можно полностью зарядить всего за 19 минут. Его основная тройная камера на 50+50+12 Мп также дает возможность записывать видео в 8K с частотой 24 кадра в секунду.

Стоимость смартфона Xiaomi 13T 12/256 ГБ составит 2199 рублей — при оплате сразу или от 95,61 рубля в месяц — при покупке в рассрочку. Модель Xiaomi 13T Pro 12/512 ГБ доступна за 2799 рублей. При покупке в рассрочку ежемесячный платеж составит от 121,70 рубля. Смартфон Xiaomi 13T Pro 16/1TB предлагается за 3199 рублей. Оформить смартфон в рассрочку на год можно за 290,82 рубля в месяц, а на два года — за 139,09 рубля в месяц.

Покупателям любой модели смартфона серии Xiaomi 13T предоставляется возможность дополнительно приобрести бонус за 10 копеек — смарт-часы Redmi Watch 3.

Redmi Watch 3 готовы предложить все самые популярные смарт-функции вместе с большим удобным экраном и продолжительной автономностью. Девайс умеет отслеживать важные показатели здоровья и физической активности — мониторинг пульса, измерение уровня кислорода в крови, подсчет потраченных калорий и многое другое. Поддерживаются 120 режимов активности и режим постоянно включенного экрана Always On Display. Встроенный чип GNSS обеспечивает быстрое и точное определение местоположения, а встроенный динамик позволяет отвечать на звонки по Bluetooth. Оптимизированный алгоритм работы и чип с низким энергопотреблением обеспечивают до 12 дней в автономном режиме при полной зарядке батареи.

Смарт-часы Redmi Watch 3 можно купить отдельно за 329 рублей при оплате сразу или от 14,34 рубля в месяц — при покупке в рассрочку.