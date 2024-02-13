Смартфон Nothing Phone 2A представят 5 марта

Компания Nothing объявила дату выпуска своего нового смартфона. В опубликованном видео говорится о том, что телефон Nothing Phone 2A будет представлен 5 марта. Также было отмечено, что в США он дебютирует в рамках «Программы для разработчиков», а не масштабного официального релиза. При этом разработчики не показали ни одного снимка устройства, а также не рассказали о его параметрах и стоимости.

Хотя запуск Nothing Phone 2A состоится не ранее следующего месяца, больше информации о новинке может появиться раньше. Дело в том, что разработчики планируют присутствовать на ежегодной выставке MWC 2024, которая пройдёт в конце февраля в Барселоне. Можно предположить, что в рамках этого мероприятия станет известно больше.

Ничто прямо не подтвердило, что Phone 2A станет более доступной альтернативой Phone 2, но это явно подразумевается. Сегодняшнее видео содержало наводящий вопрос о том, как компания планирует «сделать этот телефон дешевле», но генеральный директор Nothing Карл Пей застенчиво отказался подтвердить какие-либо подробности о ценах.