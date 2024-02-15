Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi A3

Xiaomi презентовала смартфон Redmi A3. Новинка предлагает большой дисплей с частотой обновления 90 Гц и работает под управлением операционной системы Android 14.

В основе Redmi A3 используется процессор Helio G36 (четыре ядра Cortex-A53 с частотой 2200 МГц, четыре Cortex-A53 с частотой 1800 МГц и графическое ядро PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц). Смартфон предлагается в конфигурациях с 3, 4 или 6 Гбайт оперативной памяти. Предшественник Redmi A2 оснащался 2, 3 и 4 Гбайт ОЗУ.

Xiaomi Redmi A3 получил 6,71-дюймовый IPS-дисплей с поддержкой разрешения 720 × 1650 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Экран защищает покрытие Gorilla Glass 3. Сканер отпечатков находится на боковой клавише включения смартфона. На фронтальной стороне расположен глазок 5-Мп камеры, способной снимать видео в 1080p при 30 кадрах в секунду.

Основной блок камер Redmi A3 состоит из 8-Мп датчика и вспомогательного 0,8-Мп сенсора. Основная камера также снимает видео в 1080p при 30 кадрах в секунду. Смартфон питается от батареи на 5000 мА⋅ч. В комплект поставки устройства входит зарядное устройство USB-C на 10 Вт. В оснащение устройства также входит 3,5-мм аудиовыход.

Redmi A3 будет предлагаться в трёх цветовых решениях: Olive Green (оливковый), Midnight Black (чёрный) и Lake Blue (синий). Базовая версия устройства с 3 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт постоянной памяти оценивается в $87/€82, версия с 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти получила ценник $100/€93, а вариант с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт постоянной памяти оценён в $111/€104. Продажи смартфона начнутся 23 февраля.