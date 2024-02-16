Инсайдер: Apple представит сразу пять моделей iPhone 16 в 2024 году

Компания Apple планирует выпустить сразу пять новых моделей iPhone 16 в 2024 году. Об этом инсайдер Маджин Бу, который известен своими точными предсказаниями о предстоящих новинках, сообщил в социальной сети X, пишет РБК.

Несколько лет назад блогер раскрыл точные данные об iPad mini и оттенках iPhone 12. Теперь Маджин Бу заявил, что в 2024 году Apple планирует серьезно расширить ассортимент флагманских смартфонов. Согласно данным инсайдера, серия гаджетов будет состоять из следующих моделей:

  • iPhone 16 с 6,3-дюймовым дисплеем на 120 Гц и двойной камерой;
  • iPhone 16 Pro с 6,3-дюймовым дисплеем на 120 Гц и тремя камерами;
  • iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном на 120 Гц, тремя камерами и аккумулятором повышенной емкости;
  • iPhone 16 SE c 6,1-дюймовым дисплеем и частотой обновления 60 Гц;
  • iPhone 16 Plus SE с 6,7-дюймовым дисплеем и частотой обновления 60 Гц.
 

 

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