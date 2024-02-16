Инсайдер: Apple представит сразу пять моделей iPhone 16 в 2024 году

Компания Apple планирует выпустить сразу пять новых моделей iPhone 16 в 2024 году. Об этом инсайдер Маджин Бу, который известен своими точными предсказаниями о предстоящих новинках, сообщил в социальной сети X, пишет РБК.

Несколько лет назад блогер раскрыл точные данные об iPad mini и оттенках iPhone 12. Теперь Маджин Бу заявил, что в 2024 году Apple планирует серьезно расширить ассортимент флагманских смартфонов. Согласно данным инсайдера, серия гаджетов будет состоять из следующих моделей: