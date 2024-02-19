Apple грозит штраф в размере около 500 миллионов евро из-за Spotify

Apple грозит штраф в ЕС на сумму около 500 миллионов евро за нарушение действующего в регионе антимонопольного законодательства в сфере музыкального стриминга. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания нарушила правила конкуренции, не позволяя другим музыкальным сервисам информировать пользователей о том, что за пределами App Store существуют более дешевые альтернативы.

Apple, когда к ней обратились за комментариями, сослалась на предыдущее заявление, в котором говорилось, что «App Store помог Spotify стать ведущим сервисом потоковой передачи музыки в Европе». Европейская комиссия отказалась от комментариев. Ранее о штрафе сообщила Financial Times.

Расследование ЕС в отношении Apple App Store было вызвано жалобой почти четыре года назад от Spotify, когда компания обвинила Apple в том, что её политика в отношении магазина приложений App Store вынудила стриминговый сервис повысить стоимость ежемесячной подписки для покрытия расходов. Дело в том, что Apple взимает комиссию в размере 30 % за проводимые через свою систему платежи, из-за чего сторонние разработчики вынуждены повышать стоимость предоставляемых ими услуг.