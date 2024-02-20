ZTE представила свой первый складной смартфон Libero Flip. На данный момент девайс доступен для предзаказа только в Японии по цене около $260.

ZTE Libero Flip оснащён внутренним гибким 6,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2790 × 1188 пикселей, внешним круглым AMOLED-дисплей диаметром 1,43-дюйма с разрешением 466 × 466 пикселей.

Рядом с ним на панели находится основная 50-Мп камера, дополненная 2-Мп датчиком глубины. Есть также фронтальная камера с разрешением 16 Мп, размещённая в центре верхней части внутреннего дисплея.

Смартфон основан на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Adreno 662. Объём оперативной памяти составляет 6 Гбайт, флеш-накопителя — 128 Гбайт. Батарея ёмкостью 4310 мА·ч поддерживает быструю зарядку на 33 Вт.