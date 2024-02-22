Запущен первый белорусский маркетплейс

На базе известного онлайн-дискаунтера emall.by в Беларуси запущен маркетплейс. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

На площадке смогут торговать все белорусские юрлица и ИП, самостоятельно определяя ассортимент, стоимость и скорость доставки. По каждому товару на платформе будет указана информация о продавце.

Миссия площадки, как ее обозначают основатели, — создать местный белорусский маркетплейс, чтобы покупатель мог здесь найти широкий ассортимент товаров по низким ценам, а продавец мог выгодно и комфортно вести продажи.

Площадка работает по всей Беларуси. Товары доставляют во все уголки страны: их можно будет забрать в пункте самовывоза или получить на дом.