Запущен первый белорусский маркетплейс

На базе известного онлайн-дискаунтера emall.by в Беларуси запущен маркетплейс. Об этом сообщает пресс-служба МАРТ.

На площадке смогут торговать все белорусские юрлица и ИП, самостоятельно определяя ассортимент, стоимость и скорость доставки. По каждому товару на платформе будет указана информация о продавце.

Миссия площадки, как ее обозначают основатели, — создать местный белорусский маркетплейс, чтобы покупатель мог здесь найти широкий ассортимент товаров по низким ценам, а продавец мог выгодно и комфортно вести продажи. 

Площадка работает по всей Беларуси. Товары доставляют во все уголки страны: их можно будет забрать в пункте самовывоза или получить на дом.

 

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!
 