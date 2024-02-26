В БГУИР пройдет Международная научно-методическая конференция

В рамках празднования 60-летия БГУИР через три недели стартует Международная научно-методическая конференция «Инженерное образование в цифровом обществе».



14 марта в онлайн- и офлайн-форматах пройдет конференция на базе университета. Она станет площадкой для обмена опытом в области подготовки инженеров, создания и внедрения цифровых технологий, развития кооперации между вузами, научными организациями и предприятиями. Соорганизаторами мероприятия выступают Министерство образования и Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Ассоциация технических университетов, а также три российских университета (Северо-Кавказский федеральный университет, Уральский федеральный университет и МИРЭА - Российский технологический университет). Конференция проходит при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований.



С приветственным словом выступят Вадим Богуш, доктор физико-математических наук, профессор, ректор БГУИР; Николай Бузин, доктор военных наук, доцент, помощник Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь и Артем Петраков, исполнительный директор Ассоциации технических университетов, Российская Федерация. Основные спикеры: Михаил Орлов, доктор технических наук, профессор, генеральный директор Академии Инструментальной Модерн ТРИЗ, Германия; Виктор Беляев, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии, главный научный сотрудник Управления развития науки Государственного университета просвещения, Российская Федерация.



На конференции все желающие смогут узнать об образовательных инициативах учреждений образования, цифровых технологиях, использующихся в их деятельности и инновационных технологиях в обеспечении национальной безопасности. Регистрация участников и прием докладов заканчивается 1 марта 2024 года. Подробнее об «Инженерном образовании в цифровом обществе» можно узнать на сайте мероприятия.