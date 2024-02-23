Представлен новый складной флагманский смартфон Huawei Pocket 2

Huawei представила складной смартфон Pocket 2. Это первый складной смартфон, оснащённый системой из четырёх тыльных камер.

Размер основного внутреннего дисплея Huawei Pocket 2 составляет 6,94 дюйма. Это OLED-матрица с поддержкой разрешения 1136 × 2690 пикселей, частоты обновления от 1 до 120 Гц и ШИМ-регулировкой яркости с частотой 1440 Гц. На внешней стороне устройства, рядом с блоком камер находится дополнительный круглый 1,15-дюймовый экран с поддержкой разрешения 340 × 340 пикселей и частотой обновления от 1 до 60 Гц.

В основе устройства используется 7-нм восьмиядерный процессор Kirin 9000S. Корпус защищен по стандарту IPX8. Заявлена поддержка двусторонней спутниковой связи и наличие гиперспектральной камеры с ИИ-функциями. Также смартфон оснащен стереодинамиками, чипом NFC для бесконтактной оплаты, сканером отпечатков пальцев в кнопке питания и слотом для карт.

Huawei Pocket 2 имеет первый в отрасли складных смартфонов LTPO экран постоянного отображения, благодаря данной функции потребители могут настраивать динамические темы, персонализированные аватары и др. Работает смартфон под управлением операционной системы HarmonyOS 4. Стоимость смартфона в Китае — от $1040.