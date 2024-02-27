На MWC 2024 Huawei раскрыла планы и показала флагманы в рамках концепции «Опережая тренды»

На стартовавшем 26 февраля в Барселоне Конгрессе мобильных технологий компания Huawei поделилась рыночными успехами и планами на будущее. Крупный производитель занял третье место в мире среди флагманских смартфонов, а продажи смарт-часов превысили 150 миллионов устройств.

Согласно отчету Counterpoint Research, в 2023 году Huawei завоевала 5% мирового рынка флагманских смартфонов и заняла третье место среди всех брендов. А первые две недели этого года компания лидировала на родном китайском рынке по объемам продаж смартфонов.

Другие направления оказались не менее успешными. Так, к концу 2023 года мировые поставки носимых гаджетов Huawei превысили 150 миллионов, сохраняя первое место на китайском рынке уже пять лет подряд. Приложение Huawei Health используют более 450 миллионов человек. Huawei также реализовала более 100 миллионов планшетов.

«Huawei продолжит укреплять свои позиции как глобальный технологичный и модный бренд. В 2024 году мы планируем наращивать инвестиции в исследования и разработки в умные устройства, цифровое творчество, фитнес и здоровье. Эти усилия сделают инновационные продукты более доступными для пользователей во всем мире, а также сформируют передовой и новаторский образ жизни», – пообещал главный операционный директор Huawei Consumer Business Group Кевин Хо.

Стенд Huawei в Барселоне разделен на пять зон – от дизайна и моды до фитнеса и здоровья. На выставке представлены нашумевшие новинки предыдущего года – смартфон Huawei Mate 60 RS Ultimate Design с керамической задней панелью, восьмиугольные смарт-часы Huawei Watch GT 4 и инновационные наушники Huawei FreeClip с конструкцией открытого типа, которые недавно появились и в Беларуси. Также показаны Huawei Watch Ultimate Design, которые изготовлены из 18-каратного золота и жидкого металла на основе циркония.

Компания Huawei создала центры исследований эстетики в Париже, Милане и Лондоне, чтобы привнести в дизайн своих устройств особенности и тенденции различных культур Востока и Запада. Центры эстетических исследований должны стать глобальными платформами для развития новых технологий и дизайна.

В Huawei также планируют расширить исследования и разработки в сфере носимых гаджетов. В 2024 году усилия инженеров будут, в частности, посвящены повышению качества мониторинга таких параметров, как состояние сна, кровяное давление и стресс.

Большим успехом называют смарт-часы Huawei Watch GT 4, которые всего за 3 месяца после запуска приобрели более 2,5 миллиона покупателей. Это сделало модель самыми продаваемыми умными часами Huawei в истории.

Huawei разработала собственную технологию мониторинга жизненно важных функций TruSeen, которая за 8 лет получила 5 поколений обновлений. В октябре 2023 года компания Huawei открыла свою третью лабораторию здоровья в Финляндии. Компания также создала более 10 глобальных центров исследований и разработок.

В Барселоне также показан флагманский планшет Huawei MatePad Pro 13.2". Среди основных отличий – поддержка технологии NearLink. Это самый тонкий планшет из когда-либо созданных компанией Huawei – с очень узкими рамками и высоким соотношением экрана к корпусу. Планшет работает с чувствительным стилусом M-Pencil 3-го поколения, который поддерживает более 10 000 уровней чувствительности к давлению. В компании Huawei планируют больше инвестировать в устройства для цифрового творчества. В приоритете окажутся технологии PaperMatte Display и NearLink.

Достижения Huawei в области мобильной обработки изображений не менее примечательны: запуск бренда XMAGE, который охватывает все аспекты — от оптических систем до технологий обработки изображений. В 2023 году флагманские продукты Huawei, такие как Huawei Mate 60 Series, Huawei Mate X5 и Huawei P60 Series, были оснащены камерой XMAGE, чтобы предоставить пользователям совершенно новые возможности мобильной фотографии. На премию Huawei XMAGE Awards в 2023 году было подано более 600 000 заявок из почти 100 стран и регионов.