МТС принимает заявки на новый флагманский смартфон Xiaomi 14

Новинку можно будет оформить в рассрочку без переплат и первого взноса. Первым покупателям смартфона будет доступен бонус за 10 копеек — смарт-часы Xiaomi Watch S1.

Xiaomi 14:

Стильная задняя крышка из стекла

Профессиональная оптика Leica

Xiaomi HyperOS

Батарея емкостью 4610 мАч

Турбозарядка 90 Вт

Беспроводная зарядка 50 Вт

Xiaomi 14 — 6,36-дюймовый смартфон с AMOLED-дисплеем с разрешением 2670х1200 пикселей. Нижняя рамка экрана сведена к минимуму, а задняя панель сделана из стекла. Частота смены кадров автоматически регулируется от 1 до 120 Гц в зависимости от сценария использования.

Xiaomi 14 — первый смартфон с новой аппаратной платформой HyperOS, которая обеспечивает плавный интерфейс, красивые анимации системы и многое другое.

Смартфон получил камеру от Leica. Эта модель оснащена сразу тремя датчиками с разрешением 50 Мп. Телеобъектив с фокусным расстоянием 10 см позволяет делать потрясающие макрофотографии. Фронтальная камера на 32 Мп может снимать видео в 4К со скоростью 60 кадров в секунду.

В смартфоне установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, основанный на сверхбыстром и энергоэффективном 4-нм техпроцессе.

Емкость аккумулятора составляет 4610 мАч. Мощность быстрой проводной зарядки достигает 90 Вт, что позволит зарядить смартфон всего за 31 минуту. Возможна беспроводная зарядка 50 Вт, которая восполнит заряд за 46 минут.

Оформить смартфон Xiaomi 14 12/512 ГБ можно за 3499 рублей или в рассрочку без первого платежа. Первые покупатели новинки смогут дополнительно приобрести бонус за 10 копеек — смарт-часы Xiaomi Watch S1.

Старт продаж новинки — 8 марта 2024 года.