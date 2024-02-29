Coinbase из-за сбоя «обнулила» кошельки клиентов на фоне взлета биткоина

Курс биткоина впервые за 2,5 года превысил отметку $63 тыс., из-за чего на Coinbase резко выросло количество пользователей. Некоторым из них сервис «обнулил» объем средств в кошельке. В компании заверили, что устраняют ошибку, пишет РБК.

Некоторые пользователи криптовалютной биржи Coinbase могут столкнуться с долгим ожиданием при попытке воспользоваться сайтом площадки, эта проблема решается, сообщила компания.



«Мы знаем, что некоторые пользователи могут видеть нулевой баланс на своих счетах Coinbase и могут испытывать ошибки при покупке или продаже. Наша команда изучает эту проблему и в ближайшее время предоставит обновленную информацию. Ваши активы в безопасности», — также заверили в Coinbase.

