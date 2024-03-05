Бывший генеральный директор Twitter подал в суд на Илона Маска

Четверо бывших руководителей Twitter, в том числе бывший генеральный директор Параг Агравал, в понедельник подали в суд на Маска, утверждая, что им причитается более 128 миллионов долларов в качестве выходного пособия.

Когда Маск купил Twitter (теперь X), одним из первых его шагов в качестве владельца компании было увольнение Агравала, финансового директора Неда Сигала и юристов Шона Эджетта и Виджаи Гадде. Согласно иску, Маск испытывает «особую неприязнь» к этим бывшим руководителям, которые упорно трудились, чтобы заставить Маска выполнить свое обязательство по покупке соцсети в размере 44 миллиардов долларов. В иске цитируется биография Илона Маска, написанная Уолтером Айзексоном, в которой есть слова Маска о том, что он «будет охотиться за каждым» из высшего руководства Twitter «до дня их смерти».

Маск был ярым критиком Гадде, которая участвовала в нескольких громких решениях по модерации контента в Twitter. Подав заявку на покупку соцсети, он опубликовал мемы, высмеивающие руководителя, что вызвало волну расистских онлайн-нападок на нее.

Не только эти руководители не получили выходное пособие. Маск столкнулся с несколькими исками со стороны бывших сотрудников Twitter, которые также ждут проверки.