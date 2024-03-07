Meta применит ИИ для рекомендации видео пользователям Facebook

Meta Platforms улучшила рекомендательный алгоритм, который используется для подбора видео, демонстрируемого в группах и основной ленте социальной сети Facebook. Разработчики задействовали искусственный интеллект для более точного подбора роликов в соответствии с интересами пользователей, что способствовало значительно росту времени просмотра видео в соцсети.

Рекомендательный ИИ-алгоритм уже использовался в сервисе Meta Reels, который представляет собой конкурента TikTok. Теперь же его интегрировали в Facebook, а позднее он также будет задействован во всех продуктах компании, где это возможно. По словам главы Facebook Тома Элисона, с момента начала тестирования нового рекомендательного алгоритма в Facebook время просмотра видео в соцсети выросло на 8-10 %.

Ранее Meta использовала разные рекомендательные алгоритмы в Reels, группах и ленте Facebook. Однако успех ИИ-алгоритма в Reels подтолкнул разработчиков к его более широкому распространению. Этот шаг стал частью масштабной стратегии Meta по внедрению искусственного интеллекта во все свои продукты. Компания тратит миллиарды долларов на покупку сотен тысяч графических ускорителей NVIDIA, которые необходимы для создания больших языковых моделей.