В МТС стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi 14

В МТС стартовали продажи нового флагманского смартфона Xiaomi 14. Новинку можно приобрести в рассрочку без переплат и первого взноса. Первым покупателям смартфона Xiaomi 14 доступен бонус за 10 копеек — смарт-часы Xiaomi Watch S1.

Xiaomi 14:

Стильная задняя крышка из стекла

Профессиональная оптика Leica

Xiaomi HyperOS

Батарея емкостью 4610 мАч

Турбозарядка 90 Вт

Беспроводная зарядка 50 Вт

Xiaomi 14 — первый смартфон с новой аппаратной платформой HyperOS, которая обеспечивает плавный интерфейс, красивые анимации системы и многое другое. Смартфон оснащен 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2670х1200 пикселей. Нижняя рамка экрана сведена к минимуму, а задняя панель сделана из стекла. Частота смены кадров автоматически регулируется от 1 до 120 Гц в зависимости от сценария использования. Девайс получил камеру Leica.

Эта модель оснащена сразу тремя датчиками с разрешением 50 Мп. Телеобъектив с фокусным расстоянием 10 см позволяет делать потрясающие макрофотографии. Фронтальная камера на 32 Мп может снимать видео в 4К со скоростью 60 кадров в секунду. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 8 Gen 3, основанный на сверхбыстром и энергоэффективном 4-нм техпроцессе. Емкость аккумулятора составляет 4610 мАч. Мощность быстрой проводной зарядки достигает 90 Вт, что позволит зарядить смартфон всего за 31 минуту. Возможна беспроводная зарядка 50 Вт, которая восполнит заряд за 46 минут.

Приобрести смартфон Xiaomi 14 12/512 ГБ можно за 3499 рублей или в рассрочку от 152,14 рубля в месяц без переплат и первого взноса. Первые покупатели новинки смогут дополнительно приобрести бонус за 10 копеек — смарт-часы Xiaomi Watch S1.

Умные часы Xiaomi Watch S1 — элегантное многофункциональное устройство, которое позволит вам выглядеть презентабельно и следить за своей физической формой при любых обстоятельствах. Корпус гаджета изготовлен их нержавеющей стали, а экран выполнен из прочного сапфирового стекла.

Гаджет снабжен ярким 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с поддержкой функции Always On Display. Поддержка Bluetooth-вызовов дает возможность отвечать на входящие звонки напрямую с гаджета без использования смартфона. А благодаря чипу NFC вы сможете совершать с помощью часов бесконтактные платежи. Для улучшения спортивных показателей и поддержания физической формы в часах предусмотрены 117 фитнес-режимов, из них 19 — профессиональных. Устройство умеет замерять уровень кислорода в крови и мониторить сердечный ритм. Высокую точность определения координат обеспечивает двухдиапазонный модуль GPS с поддержкой пяти спутниковых систем. Также гаджет поддерживает защиту от влаги и выдержит погружение на глубину до 50 метров.