Представлен смартфон Samsung Galaxy M15 5G

Компания Samsung презентовала смартфон Galaxy M15 5G. Девайс получил аккумулятор емкостью 6000 мА·ч, а однокристальная система устройства — MediaTek Dimensity 6100+.

Samsung Galaxy M15 5G также получил экран AMOLED с диагональю 6,5 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 90 Гц. Объем ОЗУ — 4 ГБ, флеш-памяти — 128 ГБ. В качестве ОС получена система Android 14.

Аппарат поддерживает зарядку мощностью 25 Вт, есть поддержка карт памяти microSD, стандартный разъем для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев. Фронтальная камера — 13-мегапиксельная, основная — с датчиками разрешением 50, 5 и 2 Мп.