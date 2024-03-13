Motorola обновила смартфоны Moto G Power 5G и Moto G 5G

Компания Motorola обновила бюджетные смартфоны Moto G Power 5G и Moto G 5G. Новые версии теперь имеют увеличенные дисплеи, более мощные процессоры и улучшенные камера, а в старшую модель также добавили беспроводную зарядку. Оба устройства из коробки работают под управлением Android 14.

Дисплей Moto G Power 5G (2024) увеличился с 6,5 дюйма до 6,7 дюйма с разрешением 2400 × 1080 пикселей и поддержкой адаптивной частоты обновления до 120 Гц. Устройство построено на базе процессора MediaTek Dimensity 7020, оснащено 128 Гбайт встроенной памяти UFS 2.2 и 8 Гбайт оперативной памяти. Поддерживается технология объёмного звучания Dolby Atmos.

Основная камера осталась прежней — 50 Мп с диафрагменным числом f/1,8, но теперь в ней используется оптическая стабилизация изображения (OIS). Дополнительная широкоугольная камера на 8 Мп может похвастаться углом обзора 118 градусов, и может быть использована для макросъёмки. Селфи-камера на 16 Мп обладает с апертурой f/2.4. Видеосъёмка ограничена 30 кадрами в секунду в разрешении Full HD.

Заявленная ёмкость аккумулятора — 5000 мА·ч, обеспечена быстрая проводная зарядка до 30 Вт, а беспроводная ограничена 15 Вт. Для зарядки используется порт USB-C 2.0, имеется 3,5-миллиметровый выход на наушники, поддерживаются Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6. Новый Moto G Power 5G (2024) доступен в расцветках «Полуночный синий» и «Бледно-лиловый» за $299,99.

Смартфон Moto G 5G предсказуемо уступает в характеристиках старшей модели. Экран лишь немногим меньше, а вот его разрешение упало заметно — 6,6 дюйма и 1612 × 720 пикселей соответственно. Впрочем, поддержка адаптивной частоты обновления до 120 Гц осталась на месте, равно как и технология объёмного звучания Dolby Atmos.

Смартфон построен на процессоре Snapdragon 4 Gen 1, укомплектован 128 Гбайт встроенной и 4 Гбайт оперативной памяти. Батарея — всё те же 5000 мА·ч, однако проводная зарядка ограничена 18 Вт, а беспроводной вовсе нет. В качестве основной использована всё та же камера на 50 Мп, однако оптическая стабилизация в ней отсутствует. Макро- и селфи-камеры заметно упрощены — 2 и 8 Мп соответственно. Поддерживается видеосъёмка 30 кадров в секунду с разрешением Full HD. Остался на месте 3,5 мм разъём для наушников.

Moto G 5G продается за $199,99.