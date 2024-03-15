В Минске прошла конференция «BIG DATA And Advanced Analytics»

13 марта на базе БГУИР состоялась X Международная научно-практическая конференция «BIG DATA And Advanced Analytics». Торжественное открытие мероприятия состоялось с участием ректора университета Вадима Богуша.

Также с приветственными словами выступили депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва Республики Беларусь Сергей Дик; генеральный директор Государственного научного учреждения «Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси» Сергей Кругликов; директор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Ольга Калинина; а также главный конструктор - начальник Управления главного конструктора автоматизированных систем, телематики и мехатроники ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Андрей Савчиц, сообщает пресс-служба вуза.



«Анализируя программу конференции, нужно отметить, что большие данные используются на сегодняшний момент не только в сфере информационных технологий, но и в других отраслях. Такая быстрая динамика развития данного направления побуждает нас не только заниматься исследованиями в этой сфере, но и внедрять практические инструменты в систему подготовки кадров. Я уверен, что в рамках тех дискуссий, которые пройдут сегодня, мы получим дополнительную информацию о новых подходах и технологиях, которые мы могли бы интегрировать в образовательный процесс текущих и будущих поколений. Хочу пожелать всем участникам конференции плодотворной работы, новых идей и формирования новых научных коллективов», - отметил в своем выступлении Вадим Богуш.

