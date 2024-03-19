МТС расширил географию услуг «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+»

Путешествия за границу становятся еще более комфортными благодаря расширению географии услуг роуминга от МТС. С 19 марта 2024 года абоненты смогут подключить интернет-пакеты «5 ГБ за границей» или «5 ГБ за границей+», планируя поездку в Словакию, Чехию, Таиланд, Румынию, Францию, Венгрию, Хорватию и другие страны.

Пакеты интернет-роуминга «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+» для абонентов МТС станут доступны в Бангладеш, Кыргызстане, Люксембурге и Таиланде.

Интернет-услугу «5 ГБ за границей+» теперь можно подключить, отправляясь в Румынию, Францию, Монако, Пакистан, Хорватию и Нидерланды.

Кроме того, услуги начнут действовать в сетях партнеров в Польше (T-Mobile Polska S.A.), России (VimpelCom, MegaFon), Эстонии (Telia Eesti AS), Швеции (TeliaSverige AB), Словакии (Slovak Telecom a.s.), Венгрии (MAGYAR TELEKOM), Чехии (T-Mobile).

Список стран и партнеров, в сетях которых действуют услуги «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+» можно найти по ссылке.

Услуги «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+» дают возможность абонентам МТС получать в роуминге 5 ГБ интернета без ограничения скорости на 30 дней. Стоимость услуги «5 ГБ за границей» составляет 33 рубля, а «5 ГБ за границей+» — 45 рублей.

Добавлять пакеты интернет-трафика на номер можно через приложение «Мой МТС», с помощью USSD *643# для «5 ГБ за границей» и USSD *644# — для «5 ГБ за границей+».

МТС также информирует, что с 29 марта 2024 года услуги «5 ГБ за границей» и «5 ГБ за границей+» не будут оказываться в сетях роуминговых партнеров Венгрии (Yettel Magyarorszag Zrt), России (Т2 Мобайл LLC (Tele 2)), Словакии (O2 Slovakia s.r.o.), Чехии (O2 Czech Republic a.s).