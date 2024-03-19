Представлен cмартфон Honor Magic6 Ultimate

Honor представила смартфон Honor Magic6 Ultimate. Презентация прошла вчера в Китае. Новая модель флагмана получила экран OLED с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2800 х 1280 пикселей, кадровой частотой 120 Гц. Частота регулировки ШИМ составляет 4320 Гц.

Девайс построен на базе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, объем ОЗУ — исключительно 16 ГБ, флеш-памяти — 512 ГБ или 1 ТБ. Смартфон также поддерживает двустороннюю спутниковую связь и защиту IP68. Емкость аккумулятора составила 5600 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную мощностью 66 Вт.

Смартфон Honor Magic6 Ultimate получил улучшенную камера Eagle Eye. В ней используются три датчика: два сенсора с разрешением 50 Мп (в основном модуле и модуле со сверхширокоугольным объективом), а также 180-мегапиксельный датчик в перископном модуле с оптическим зумом.

Стоимость смартфона в Китае — от $970.