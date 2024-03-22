Apple выпустила новые обновления для iOS, iPadOS и VisionOS

Компания Apple выпуcтила небольшие обновления для iPhone и iPad под управлением трех разных операционных систем , а также для гарнитуры Vision Pro , но информации о том, что изменилось, очень мало.

Единственное замечание — это страница поддержки , на которой говорится, что 17.4.1 исправляет ошибку сканирования QR-кода на iPad.

Напомним, что в марте вышла iOS 17.4 — одно из крупнейших обновлений за всю историю. Оно вышло в открытый доступ ко дню вступления в силу европейского «Законом о цифровых рынках» (DMA). Обновление включает в себя новое меню «Состояние батареи» в настройках, автоматические расшифровки в Apple Podcasts, новый переключатель для защиты украденных устройств и новые смайлы.