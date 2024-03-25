Xiaomi представила интеллектуальные аудиоочки Mijia Smart Audio Glasses

Xiaomi представила в Китае новейшие интеллектуальные аудиоочки Mijia. Они включают в себя аудиовозможности и стильные очки, предлагая уникальное сочетание технологий и моды. Очки Mijia Smart Audio имеют настраиваемый дизайн и шесть вариантов сменных оправ. При необходимости также можете адаптировать очки к своим конкретным требованиям по зрению.

Очки обеспечивают время автономной работы: до 10 часов воспроизведения музыки, 7 часов телефонных звонков, 24 часа базового использования и время работы в режиме ожидания более 11 дней. Они удобно заряжаются через магнитный контакт на дужке очков. Очки Mijia Smart Audio также довольно легкие (37,7 г) и оснащены эргономичными функциями, такими как независимо регулируемые носовые упоры и съемный шарнир для комфорта и практичности.

Умные аудиоочки Xiaomi Mijia будут доступны для краудфандинга в Китае через Xiaomi Youpin с 27 марта по 10 апреля. Цена - 459 юаней (около 63 доллара США) на период краудфандинга, а после этого она будет стоить 599 юаней (около 83 долларов США). Xiaomi объявит подробности о доступности после успешного краудфандинга.