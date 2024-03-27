Samsung представила планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Компания Samsung представляет Galaxy Tab S6 Lite (2024) – планшет для работы и отдыха. Гаджет оснащён высокоточным пером S Pen и мощной батареей.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) отличается стильным дизайном металлического корпуса и доступен в трёх цветах: сером, розовом и мятном. Вес гаджета составляет 465 г в версии с Wi-Fi или 467 г в версии с LTE. Планшет обладает широкоформатным 10,4-дюймовым дисплеем и тонкой симметричной рамкой толщиной 9 мм.

Galaxy Tab S6 Lite (2024) обладает аккумулятором, который обеспечивает до 14 часов непрерывного воспроизведения видео. Планшет также может легко переключаться между несколькими приложениями, благодаря чему пользователям доступна эффективная работа в режиме многозадачности.

Galaxy Tab S6 Lite полностью совместим с другими устройствами Galaxy, включая наушники Galaxy Buds FE. Они поддерживают бесперебойное соединение с несколькими устройствами одновременно, что позволяет работать еще продуктивнее. Пользователи могут расширить свой творческий потенциал и добиться большего, настроив экосистему Galaxy под себя.

Планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024) будет доступен с 28 марта.