Apple планирует выпуск новых iPad Pro в мае

Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует выпустить новую линейку iPad Pro с OLED-дисплеями в начале мая. Сообщается также, что компания впервые планирует выпустить iPad Air с большим 12,9-дюймовым дисплеем.

По словам СМИ, новые модели iPad Pro будут оснащены собственным чипом Apple M3, а также обновленной клавиатурой Magic Keyboard с большим трекпадом. iPad Air, по слухам, будет оснащен чипом M2 последнего поколения и двумя размерами дисплея: стандартным 10,9-дюймовым вариантом и более крупным 12,9-дюймовым. В текущих моделях iPad Pro используются чипы M2, а в Air — M1.

Прошло почти два года с тех пор, как Apple выпустила обновленный iPad. Компания изначально планировала выпустить новые устройства в конце марта или в апреле, но Apple пришлось потратить дополнительное время на доработку программного обеспечения для девайсов. Если Apple решит выпустить новую линейку iPad в мае, это произойдет как раз накануне WWDC 2024, которую Apple назначила на 10 июня.