Представлен смартфон Realme C65

Представлен бюджетный смартфон Realme C65. Девайс построен на SoC MediaTek Helio G85 и оснащен экраном IPS с диагональю 6,67 дюйма, разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц. Врезанная фронтальная камера — 8-мегапкисельная, в основной камере — датчики с разрешением 50 и 2 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, смартфон поддерживает зарядку мощностью 45 Вт. Работает девайс под управлением Android 14 с интерфейсом Realme UI 5.0.

Стоимость смартфонов уже озвучена: базовая версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти — 150 долларов, версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 190 долларов.