В Минске прошел фестиваль по робототехнике и программированию R:ED FEST Belarus

В Минске прошел престижный образовательный фестиваль R:ED FEST Belarus. Более 300 юных IT-специалистов в возрасте от 5 до 18 лет собрались в зале Национального детского технопарка, чтобы получить звание лучшего робототехника и программиста. Генеральным партнером мероприятия выступила компания МТС.

Участники фестиваля R:ED FEST Belarus на протяжении двух дней соревновались в сборке и программировании роботов, которые потом принимали участие в захватывающих поединках. Умные машины находили выход из лабиринта, перетягивали канаты, устраивали гонки с препятствиями и пр. Всего во время соревнований было разыграно 43 призовых места в 7 категориях.

Дополнительной увлекательной частью фестиваля стала интерактивная площадка от МТС, где участники соревнований могли создавать креативные видеоролики и делиться ими в соцсетях.

МТС реализует принципы ответственного ведения бизнеса и традиционно поддерживает образовательные проекты. В том числе, в своей деятельности компания уделяет особое внимание инициативам, которые способствуют инновационному развитию страны. Фестиваль R:ED FEST Belarus стал не только площадкой для соревнований и творчества, но и местом, где молодые таланты могли обменяться опытом и получить дополнительные знания в IT-сфере.