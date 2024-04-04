В Facebook появится видеоплеер в стиле TikTok

Facebook представляет новый полноэкранный видеоплеер, который предлагает новые возможности для всех типов видео, включая короткие ролики, длинные видео и даже Live-контент. Обновленный плеер, который впервые будет запущен в США и Канаде, призван упростить просмотр и обмен видеоконтентом. Но что еще более важно, по умолчанию видео будет показываться в вертикальном режиме, а также позволит Facebook рекомендовать наиболее подходящее видео для просмотра, независимо от типа видео.

Последнее изменение потенциально может повлиять на ключевые факторы, которые волнуют авторов и рекламодателей, такие как время просмотра, количество просмотров, охват и многое другое. В то же время для Facebook увеличение количества людей, просматривающих видео на платформе, может позволить увеличить время пребывания на сайте, а также увеличить количество просмотров и кликов по рекламе. Это также дает Facebook возможность лучше конкурировать с другими популярными видеоплатформами, которые полагаются на алгоритмические рекомендации, такими как YouTube и TikTok, поскольку расширяет пул возможных рекомендаций, включая больше видеоформатов.

Facebook заявляет, что его обновленный проигрыватель также предложит новые элементы управления, такие как полноэкранный режим для горизонтальных видео и ползунок для пропуска более длинных видео. Кроме того, пользователи смогут нажать на видео, чтобы открыть дополнительные параметры, например, сделать паузу и перейти назад или вперед на 10 секунд.

Плеер Facebook сначала будет доступен на устройствах iOS и Android в США и Канаде, а в ближайшие месяцы выйдет на глобальное распространение.