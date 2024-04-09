Представлен Web3-смартфон на базе блокчейна TON

Компания Oyster Labs представили Web3-смартфон на базе блокчейна The Open Network (TON). Презентация прошла 8 апреля в рамках фестиваля в Гонконге.

Universal Basic Smartphone дает возможность обладателям получить доступ более чем к 600 децентрализованным приложениям в экосистеме. Смартфон построен на базе чипсета Mediatek Helio P22, имеет 8-ядерный пpoцeccор, 6/128 ГБ памяти, аккумулятор емкостью 4050 мАч.

Стоимость смартфона составляет $99.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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