В БГУИР прошел хакатон

5-8 апреля студенты со всего университета принимали участие в студенческом хакатоне «FCADHACK».

Было зарегистрировано 11 команд, они выступали в двух секциях: 1-2 курс и 3-4 курс. Участникам предложили подготовить проект на тему «Интерактивная карта для студенческих мероприятий в кампусе БГУИР». Техническое решение заключалось в том, чтобы призвать решить проблему с информированием студентов о самых важных мероприятиях, проводящихся в университете. Каждая команда предложила собственный ответ: кто-то делал приложение, кто-то - сайт, а некоторые команды предпочли создать чат-бот в социальной сети «Telegram».

В хакатоне принимала участие судейская коллегия в составе: декана факультета компьютерного проектирования Дмитрия Лихачевского, заместителя декана факультета компьютерного проектирования по научной и профориентационной работе Геннадия Пискуна, заместителя декана факультета компьютерного проектирования по воспитательной работе Инны Андриалович и приглашенного специалиста в области информационных технологий Дуса Ясина.



Призовые места завоевали следующие команды: первое место - Code'n'Role; второе - FT; третье - Pixel Mavericks. Отдельно также была выделена команда MMM (meow-meow-meow) в номинации «Выбор зала».