Представлен смартфон Oppo A3 Pro

Компания Oppo представила новый смартфон Oppo A3 Pro. Устройство построено на однокристальной системе Dimensity 7050 и оснащено экраном OLED с диагональю 6,7 дюйма, разрешением 2412 × 1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 950 кд/кв.м.

Емкость аккумулятора составила 5000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 67 Вт. Основная камера предсталвена двумя датчиками с разрешением 64 (с OIS) и 2 мегапикселей. Толщина устройства составляет всего 7,53 мм. Цена базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти — 275 долларов. Есть также варианты 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

Oppo дает четыре года гарантии на батарею и год гарантии на повреждения водой (если аппарат, например, упадет в воду). Создатели акцентируют внимание на прочности конструкции и на наличии закаленного стекла Gorilla Glass Victus 2.